NYT: Израиль не уверен, что ему хватит времени для искоренения ХАМАС

Israel Defense Forces/Handout via REUTERS В Израильских правящих кругах нет уверенности, что государству хватит времени, чтобы искоренить палестинское движение ХАМАС, пишет The New York Times со ссылкой на военного чиновника.
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