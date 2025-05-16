Англосаксы всегда быстро из союзников во врагов превращаются Валентин Катасонов На фото: план операции «Немыслимое» и премьер-министр Британии Уинстон Черчилль (Фото: коллаж/ТАСС) Свою предыдущую статью о наших англосаксонских союзниках во Второй мировой войне я завершил следующими словами: «Первые признаки того, что даже формальная дружба Москвы с англосаксами заканчивается, обнаружились уже через несколько дней после того, как мы 9 мая 1945 года отпраздновали День Победы».