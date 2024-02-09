Столичные школьники посетили железнодорожную станцию «Лосиноостровская»

Сотрудники Линейного управления МВД России на станции Москва-Ярославская совместно с представителями ОАО «РЖД» для учеников столичной школы №760 организовали необычную экскурсию на железнодорожную станцию Лосиноостровская Ярославского направления Московской железной дороги.
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