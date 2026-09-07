Вышел гибридный Cadillac XT5: 4,8 с до 100 км/ч, расход 0,6 литра и запас хода 1360 км

Новый Cadillac XT5 оценен в Китае в 259 900 юаней, что в пересчете по курсу составляет 3,33 млн рублей.
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