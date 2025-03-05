«Я принес России только горе»: Трамп покаялся за поставки оружия Украине

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Людмила

ТАК ПОСТУПАЮТ ТОЛЬКО ТЕРРОРИСТЫ, А НЕ УМНЫЕ ПОЛИТИКИ! "ПОЖАЛЕЛ ВОЛК КОБЫЛУ, ОСТАВИЛ ХВОСТ ДА ГРИВУ!" США не умнейшие, а злейшие враги всего человечества, ещё никому они не принесли счастья своим вмешательством, только горе и слёзы народам Мира. ЭТО Ж СКОЛЬКО ЗЛОБЫ И НЕНАВИСТИ В ЭТОЙ НАЦИИ!?!?!?🙏🙏🙏