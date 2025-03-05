«Я принес России только горе»: Трамп покаялся за поставки оружия Украине

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Комментарии
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Александр Батт
Он не кается, а бахвалится.
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5 час.
Л
Людмила
ТАК ПОСТУПАЮТ ТОЛЬКО ТЕРРОРИСТЫ, А НЕ УМНЫЕ ПОЛИТИКИ! &quot;ПОЖАЛЕЛ ВОЛК КОБЫЛУ, ОСТАВИЛ ХВОСТ ДА ГРИВУ!&quot; США не умнейшие, а злейшие враги всего человечества, ещё никому они не принесли счастья своим вмешательством, только горе и слёзы народам Мира. ЭТО Ж СКОЛЬКО ЗЛОБЫ   И НЕНАВИСТИ  В  ЭТОЙ  НАЦИИ!?!?!?🙏🙏🙏
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3 час.
A
Andrey
Начатое следует закончить по плану, а слова - ветер унесёт!
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14 мин.
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