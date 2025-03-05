Политнавигатор «Русские нам не верят, им нужны реальные дела» – Макгрегор Многократно обманутая Россия не верит обещаниям западных «партнёров» – и ждёт от них только реальных действий по деэскалации.
«Я принес России только горе»: Трамп покаялся за поставки оружия Украине
Комментарии
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Александр Батт
Он не кается, а бахвалится.
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5 час.
Л
Людмила
ТАК ПОСТУПАЮТ ТОЛЬКО ТЕРРОРИСТЫ, А НЕ УМНЫЕ ПОЛИТИКИ! "ПОЖАЛЕЛ ВОЛК КОБЫЛУ, ОСТАВИЛ ХВОСТ ДА ГРИВУ!" США не умнейшие, а злейшие враги всего человечества, ещё никому они не принесли счастья своим вмешательством, только горе и слёзы народам Мира. ЭТО Ж СКОЛЬКО ЗЛОБЫ И НЕНАВИСТИ В ЭТОЙ НАЦИИ!?!?!?🙏🙏🙏
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3 час.
A
Andrey
Начатое следует закончить по плану, а слова - ветер унесёт!
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14 мин.
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