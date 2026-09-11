Страна и люди
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Страна и люди

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Российский удар пришелся по зданию крупнейшей телеком-компании Украины

Российский удар пришелся по зданию крупнейшей телеком-компании Украины

  Ее услугами пользуются боевики ВСУ. Тимур Юсупов11-09-2026 19:54 © Фото: ДСНС Киева Поделиться: Российские войска нанесли удар по зданию телекоммуникационной компании «Киевстар» в Киеве.

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