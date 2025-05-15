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Вот это уже сигнал. Саша Цекало в России. Надеется на "договорняк"?

Вот это уже сигнал. Саша Цекало в России. Надеется на "договорняк"?

Если, помимо Абрамовича, ещё и Саша Цекало вернулся в Россию, это уже явно сигнал. Неужели беглецы что-то знают и надеются на скорый "договорняк"?Русский народ на протяжении веков накапливал свои наблюдения и житейскую мудрость во всевозможных приметах.

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