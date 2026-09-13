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«Динамо» в матче с «Зенитом» в чем-то даже превосходило соперника, просто не получился результат – Лещенко об августовском разгроме в Петербурге

«Динамо» в матче с «Зенитом» в чем-то даже превосходило соперника, просто не получился результат – Лещенко об августовском разгроме в Петербурге

«Четырех побед подряд давно не было. «Динамо» на ходу, даже несмотря на поражения от лидеров, - заявил народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко.

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