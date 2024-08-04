Дагестан, 2000 год, фотографии Томаса Дворжака

Немецкий фотограф Томас Дворжак умеет делать кадры, которые надолго остаются в памяти. Он прожил на постсоветской территории более десяти лет и свободно говорит на русском с легким грузинским акцентом (а все потому что долго пробыл в Тбилиси).
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