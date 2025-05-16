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Российские военные сковывают ВСУ на двуреченском плацдарме

Российские военные сковывают ВСУ на двуреченском плацдарме

ВС РФ ударили по ВСУ, дислоцированным в Бологовке и Строевке.«. Все эти факты навязывают украинскому командованию боевые действия в данном районе на выгодных для ВС РФ условиях, а также сковывают группировку украинских боевиков на двуреченском плацдарме, которую можно было направить на другие участки», - добавил он.

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