Российские военные сковывают ВСУ на двуреченском плацдарме

ВС РФ ударили по ВСУ, дислоцированным в Бологовке и Строевке.«. Все эти факты навязывают украинскому командованию боевые действия в данном районе на выгодных для ВС РФ условиях, а также сковывают группировку украинских боевиков на двуреченском плацдарме, которую можно было направить на другие участки», - добавил он.