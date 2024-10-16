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Цветная капуста со сметаной и сыром в духовке

Цветная капуста со сметаной и сыром в духовке

Пошаговые рецепты есть на нашем канале в Тeлеграм (ищите ссылку на Teлегу в нашем профиле в Инсте)Цветная капуста, приготовленная со сметаной и сыром в духовке, - не только полезное, но и наивкуснейшее блюдо.

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