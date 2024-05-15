На Колпинской началось благоустройство территории

Работы по благоустройству территории начались на Колпинской улице. Как сообщает паблик «Молжаниново и Подрезково | М125» социальной сети «ВКонтакте», в ходе работ будет обустроена современная детская площадка.
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