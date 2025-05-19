РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 194 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Васиков
    Не признавать такие выборы!Скандальные перев...
  • Татьяна Титова
    Ночью надо 😴, в особенности сотрудникам музеев, у которых затем - обычный рабочий день.Собянин рассказал...
  • Александр Ляшенко
    Автор(РЕН ТВ) , а в чём риск здоровью то, ты(РЕН ТВ)  льёшь из пустого в порожнее, а по факту, у тебя(РЕН ТВ)  получи...Смертельно опасно...

У российских туроператоров появился новый вариант страхования

У российских туроператоров появился новый вариант страхования

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Новый вариант страхования клиентов появится у российских туроператоров. Речь идет об обществе взаимного страхования (ОВС), которое сможет дополнить коммерческое страхование и банковские гарантии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх