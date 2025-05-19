У российских туроператоров появился новый вариант страхования

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Новый вариант страхования клиентов появится у российских туроператоров. Речь идет об обществе взаимного страхования (ОВС), которое сможет дополнить коммерческое страхование и банковские гарантии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии