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Всегда элегантны и любят вино — 5 стереотипов о француженках: мифы или правда

Всегда элегантны и любят вино — 5 стереотипов о француженках: мифы или правда

Несмотря на то, что сегодня мы живем не за железным занавесом и многие летают за границу, да и в интернете предостаточно информации обо всем на свете, некоторые люди продолжают верить в различные мифы о жителях других стран.

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