Взрыв раздался в Кривом Роге

Сильный взрыв услышали в Кривом Роге. Об этом сообщило украинское издание «Общественное». В настоящее время сигналы воздушной тревоги звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.