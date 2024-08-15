Взрыв раздался в Кривом Роге

Сильный взрыв услышали в Кривом Роге. Об этом сообщило украинское издание «Общественное». В настоящее время сигналы воздушной тревоги звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии