Минтранс РФ сообщил, какая норма ПДД не вступит в силу в марте 2025 года

Минтранс РФ: запрет на планшеты и смартфоны за рулем не вступит в силу в марте В Минтрансе РФ сообщили ТАСС, что предложенные ранее министерством изменения ПДД, запрещающие использование за рулем отвлекающих внимание водителя устройств, в том числе планшетов и смартфонов, не вступят в силу с марта 2025 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии