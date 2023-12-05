Песков заявил, что обсуждения по нефти всегда на повестке дня

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, будет ли президент России при посещении Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Саудовской Аравии обсуждать вопросы координированных действий на рынке нефти.
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