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  • В В
    Богатый коммунист? Это ему Моральный Кодекс Коммуниста так помог разбогатеть? Позор такой партии вместе с её "вождём"...ГД прекратила пол...
  • Halyna Pak
    Ты,наверное,не жила в СССР,поэтому чушь городишь!!!ГД прекратила пол...
  • valeri bolgov
    Самые богатые хапуги - коммунисты. Потому и просрали СССР.ГД прекратила пол...

Песков заявил, что обсуждения по нефти всегда на повестке дня

Песков заявил, что обсуждения по нефти всегда на повестке дня

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, будет ли президент России при посещении Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Саудовской Аравии обсуждать вопросы координированных действий на рынке нефти.

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