Глава Федерации гребли Архипов назвал золото каноиста Петрова справедливостью

Решение судей чемпионата мира по гребле в Самарканде отменить дисквалификацию российского каноиста Захара Петрова и присудить ему победу на дистанции 500 метров среди одиночек является торжеством справедливости.
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