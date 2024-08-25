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Глава Федерации гребли Архипов назвал золото каноиста Петрова справедливостью

Глава Федерации гребли Архипов назвал золото каноиста Петрова справедливостью

Решение судей чемпионата мира по гребле в Самарканде отменить дисквалификацию российского каноиста Захара Петрова и присудить ему победу на дистанции 500 метров среди одиночек является торжеством справедливости.

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