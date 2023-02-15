Жительница Заринска поверила мошенникам и перевела им 550 тысяч рублей Полицейские возбудили уголовное дело 46-летняя жительница Заринска Алтайского края поверила мошенникам и перевела им 550 тысяч рублей, сообщили в региональном управлении МВД.