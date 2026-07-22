Педиатр Мелкова предупредила об опасной связке аспирина и парацетамола

Педиатр Мария Мелкова предупредила, что аспирин и парацетамол нельзя давать ребенку вместе: такая комбинация не усиливает эффект, но может вызвать тяжелое поражение печени, почек и мозга, сообщает сайт aif.
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