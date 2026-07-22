360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 312 подписчиков

Педиатр Мелкова предупредила об опасной связке аспирина и парацетамола

Педиатр Мелкова предупредила об опасной связке аспирина и парацетамола

Педиатр Мария Мелкова предупредила, что аспирин и парацетамол нельзя давать ребенку вместе: такая комбинация не усиливает эффект, но может вызвать тяжелое поражение печени, почек и мозга, сообщает сайт aif.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии