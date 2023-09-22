Полезные советы

67 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    Дурнее такой дурацкой дури ещё не читал! Вся кулинария мира - к чертям! Ну как мне это развидеть: " ...жирное мясо и....Чистый яд: Очень ...
  • Галина
    Ну, и где способы проверки на наличие запаха изо рта?! Конечно, никогда не подпишусь на канал, где будут воровать моё...Три простых спосо...
  • Tupoi
    Что за бред!? Эмоционального интеллекта не существует, поскольку интеллект - это обладание информацией и умение её ан...Стоп-слова: эти ф...

Чистый яд: Очень плохие сочетания продуктов

Чистый яд: Очень плохие сочетания продуктов

Каким образом нужно составить свое меню и подобрать продукты, чтобы процесс пищеварения осуществлялся максимально эффективно, а организм получил как можно больше пользы от пищи? Что именно не рекомендуется и даже вредно съедать в одно и то же время? Культура питания подразумевает не только включение в рацион необходимых для жизнедеятельности продуктов и исключение вредных.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Модест
Дурнее такой дурацкой дури ещё не читал! Вся кулинария мира - к чертям! Ну как мне это развидеть: &quot; ...жирное мясо и.т.д. не употребляются параллельно с орехами, сыром, мясом.&quot; Масло с маслом низззя! Ай-яй-яй! Британские ученые, чо... Всем шнобелевскую премию по биохимии!
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх