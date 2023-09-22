Каким образом нужно составить свое меню и подобрать продукты, чтобы процесс пищеварения осуществлялся максимально эффективно, а организм получил как можно больше пользы от пищи? Что именно не рекомендуется и даже вредно съедать в одно и то же время? Культура питания подразумевает не только включение в рацион необходимых для жизнедеятельности продуктов и исключение вредных.
Чистый яд: Очень плохие сочетания продуктов
Комментарии
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Модест
Дурнее такой дурацкой дури ещё не читал! Вся кулинария мира - к чертям! Ну как мне это развидеть: " ...жирное мясо и.т.д. не употребляются параллельно с орехами, сыром, мясом." Масло с маслом низззя! Ай-яй-яй! Британские ученые, чо... Всем шнобелевскую премию по биохимии!
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