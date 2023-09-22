Чистый яд: Очень плохие сочетания продуктов

Каким образом нужно составить свое меню и подобрать продукты, чтобы процесс пищеварения осуществлялся максимально эффективно, а организм получил как можно больше пользы от пищи? Что именно не рекомендуется и даже вредно съедать в одно и то же время? Культура питания подразумевает не только включение в рацион необходимых для жизнедеятельности продуктов и исключение вредных.