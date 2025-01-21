БлокнотРУ Россия лишила гражданства одного из депутатов, который замешан в стрельбе в абхазском парламенте.
«Давно назревшая мера»: Россия лишила гражданства представителя оппозиции Абхазии
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Балу -
Хватит кормить нахлебников и бандитов!... Они для России ничего не сделали, а хотелки свои выпячивают...
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11 час.
Компанцев Сергей
«Давно назревшая мера»: Россия лишила гражданства представителя оппозиции Абхазии.. просто нет российского гражданства так же нет и украинского , кто прочтет скажет паспорт то есть , да есть но одна тонкость в оон числится СССР а не рф или прочие просто те стоят там под звездочками у всех код денег 810 СССР у всех а название разные как это код денег СССР а просто рф дали траст на 25 лет и закончился он в 2017 или 18 году юридический факт
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10 час.
ВК
Вячеслав Кормилицын
Всё правильно, но надо вводить жестский меры, а так безнадзорные они.
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9 час.
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