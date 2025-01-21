Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 669 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

«Давно назревшая мера»: Россия лишила гражданства представителя оппозиции Абхазии

«Давно назревшая мера»: Россия лишила гражданства представителя оппозиции Абхазии

БлокнотРУ Россия лишила гражданства одного из депутатов, который замешан в стрельбе в абхазском парламенте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Балу -
Хватит кормить нахлебников и бандитов!... Они для России ничего не сделали, а хотелки свои выпячивают...
Ответить
11 час.
Компанцев Сергей
«Давно назревшая мера»: Россия лишила гражданства представителя оппозиции Абхазии.. просто нет российского гражданства так же нет и украинского , кто прочтет скажет паспорт то есть , да есть но одна тонкость в оон числится СССР а не рф или прочие просто те стоят там под звездочками у всех код денег 810 СССР у всех а название разные как это код денег СССР а просто рф дали траст на 25 лет и закончился он в 2017 или 18 году юридический факт
Ответить
10 час.
ВК
Вячеслав Кормилицын
Всё правильно, но надо вводить жестский меры, а так безнадзорные они.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх