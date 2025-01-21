Компанцев Сергей

«Давно назревшая мера»: Россия лишила гражданства представителя оппозиции Абхазии.. просто нет российского гражданства так же нет и украинского , кто прочтет скажет паспорт то есть , да есть но одна тонкость в оон числится СССР а не рф или прочие просто те стоят там под звездочками у всех код денег 810 СССР у всех а название разные как это код денег СССР а просто рф дали траст на 25 лет и закончился он в 2017 или 18 году юридический факт