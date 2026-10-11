Строительство АЭС в Румынии по технологии США под угрозой срыва

Реализация проекта строительства атомной электростанции на территории Румынии, предполагающей использование малых модульных реакторов (ММР) от американской компании NuScale, находится под угрозой срыва.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- С террористами пе...
- IQ ниже обезьяны,...
- Жесточайший ответ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым