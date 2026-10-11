Страна и люди
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Страна и люди

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Строительство АЭС в Румынии по технологии США под угрозой срыва

Строительство АЭС в Румынии по технологии США под угрозой срыва

Реализация проекта строительства атомной электростанции на территории Румынии, предполагающей использование малых модульных реакторов (ММР) от американской компании NuScale, находится под угрозой срыва.

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