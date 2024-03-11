Понедельник, 1️⃣1️⃣ марта, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🇷🇺 День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны 💉 День работника органов наркоконтроля России 🛡 День сотрудников частных охранных агентств в России 😋Масленица 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1824 год - в США основано Бюро по делам индейцев 📔 1834 год - российским императором Николаем I утверждено "Положение о гражданских мундирах" 📔 1851 год - в Венеции прошла премьера оперы Джузеппе Верди "Риголетто" 📔 1869 год - французский натуралист в Китае получил в подарок шкуру неведомого животного — панды 📔 1878 год - в Париже Французской Академии продемонстрировали фонограф Томаса Эдисона, однако, изобретение признали шарлатанством 📔 1931 год - в СССР введена программа физической подготовки ГТО - "Готов к труду и обороне" 📔 1985 год - на заседании Политбюро ЦК КПСС Михаила Горбачева избирают последним Генеральным Секретарем ЦК КПСС 📔 2011 год - в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 9 баллов, которое образовало мощное цунами и привело к аварии на Японской АЭС "Фокусима-1" 🙇‍♂️ Именины сегодня 🙇‍♂️ Анна, Николай, Иван, Порфирий, Пётр, Сергей, Севастьян.