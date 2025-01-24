На Кубани задержали летчика по подозрению в госизмене

Он переводил деньги ВСУ.фото: nac.gov.ruСотрудники ФСБ задержали в Краснодарском крае командира воздушного судна по подозрению в госизмене, мужчина переводил деньги на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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