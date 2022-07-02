Русский триумф: еще одна победа за нами (видео)

Первым эту радостную новость сообщил в своем телеграм-канале Рамзан Кадыров: «Лисичанск наш! Союзные подразделения уже в центре города! Ахмат-Сила! Справедливость торжествует! Помощник Главы ЧР, дорогой брат Апты Алаудинов на связи из Лисичанска.