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Русский триумф: еще одна победа за нами (видео)

Первым эту радостную новость сообщил в своем телеграм-канале Рамзан Кадыров: «Лисичанск наш! Союзные подразделения уже в центре города! Ахмат-Сила! Справедливость торжествует! Помощник Главы ЧР, дорогой брат Апты Алаудинов на связи из Лисичанска.

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