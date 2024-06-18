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Официально: дю Плесси и Адесанья возглавят турнир UFC 305

Официально: дю Плесси и Адесанья возглавят турнир UFC 305

В ночь на 18 августа в Перте (Австралия) состоится турнир UFC 305, в главном событии которого пройдет поединок за титул в среднем весе между Дрикусом дю Плесси и Исраэлем Адесаньей.

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