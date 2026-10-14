В Иркутской области 15 октября ожидается переменная облачность. В северо-западных, Чунском и Тайшетском районах, а также местами по остальной территории области пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.
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