“The Department of Justice on Thursday sued the top election officials in California and Los Angeles County, claiming they were planning to count ballots from more than 20,000 alleged noncitizens in next month’s midterm elections,” the Washington Post reports.
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