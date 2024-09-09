Где смотреть Гран-при Азербайджана-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1

В предстоящие выходные пройдет 17-й этап 75-го чемпионата мира «Формулы-1», Гран-при Азербайджана. Расписание трансляций, даты и время московское Пятница, 13 сентября 1-я практика: 12:30 – 13:30 2-я практика: 16:00 – 17:00 Суббота, 14 сентября 3-я практика: 11:30 – 12:30 Квалификация: 15:00 – 16:00 Воскресенье, 15 сентября Гонка: 14:00 Где смотреть Гран-при Азербайджана-2024? У зрителей в России нет официальной возможности смотреть все сессии заездов «Формулы-1» в прямом эфире.