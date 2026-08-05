Киев всё чаще прибегает к террористическим атакам против мирных жителей России на фоне масштабных неудач ВСУ в зоне специальной военной операции, заявил заместитель главы российского МИД Дмитрий Любинский.
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