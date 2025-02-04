Правительство Белоруссии сложило полномочия после результатов выборов

МИНСК, 3 фев – РИА Новости. Правительство Белоруссии сложило свои полномочия после утверждения Центризбиркомом страны победителем прошедших 26 января президентских выборов Александра Лукашенко, сообщила в понедельник пресс-служба Совета министров.
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