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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кержаков вряд ли сыграет c «Крыльями» из-за травмы

Кержаков вряд ли сыграет c «Крыльями» из-за травмы

Участие Михаила Кержакова в матче Мир РПЛ с «Крыльями Советов» находится под большим вопросом. 36-летний голкипер «Зенита» вряд ли выйдет на поле из-за травмы.

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