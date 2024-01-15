В США поймали собак-автовандалов

У дилера автомобилей в Техасе две бродячие собаки покусали автомобили на 350 тысяч долларов. Дуэт четвероногих нарушителей спокойствия превратили в свою личную игровую площадку салон подержанных автомобилей G Motors в Хьюстоне.
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