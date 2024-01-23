Правила волонтерства на фронте

Правила волонтерства на фронтеКогда-то в прошлой жизни, когда пожарных в США называли олдскульно fireman, а не толерантно firefighter, на одном из добровольческих сайтов пожарных (в США 70% пожарных – добровольцы) при входе на сайт было написано «Волонтер! Заходя на этот сайт, ты должен понять, что твоя жизнь измениться кардинально!» И кнопка входа.