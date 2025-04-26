Путин и Уиткофф избегали темы возобновления авиасообщения РФ-США

На встрече в Кремле Президент России Владимир Путин и крупный американский бизнесмен Стив Уиткофф не обсуждали вопрос восстановления прямого авиасообщения между Россией и США, как сообщил пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков.
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