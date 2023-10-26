На строительство дороги до Стрелки в Нижнем Новгороде потратят ещё 18 млн рублей

Нижегородские власти вложат в новую дорогу в районе улицы Стрелки ещё почти два десятка млн рублей.18 млн рублей направили на завершение строительства дороги между Стрелкой и Совнаркомовской в Нижнем Новгороде.
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