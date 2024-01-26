Биограф Зеленского: переговорщики в 2022 году решили - нужна встреча с Путиным

Представители от России и Украины на переговорах в Турции весной 2022 года решили, что единственный способ вывести конфликт из тупика — организовать личную встречу президентов РФ Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского.
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