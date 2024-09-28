Модель Решетова назвала сон и сбалансированное питание секретом молодости

Модель и блогерша Анастасия Решетова поделилась в Telegram-канале секретами молодости. Решетова уверена, что соблюдать сбалансированное питание, регулярно спать, заниматься спортом, а также регулярно проверять себя на дефицит витаминов и гормонов.
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