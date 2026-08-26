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Суть Событий

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Возвращение блудного сына по-британски

Возвращение блудного сына по-британски

Принц Гарри с Меган и детьми вернулись в Великобританию, по-видимому так и не прижившись в США. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл вместе с детьми вернулись в Великобританию спустя шесть лет после решения о переезде в США.

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