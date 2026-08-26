Возвращение блудного сына по-британски

Принц Гарри с Меган и детьми вернулись в Великобританию, по-видимому так и не прижившись в США. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл вместе с детьми вернулись в Великобританию спустя шесть лет после решения о переезде в США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии