TOK FM: Насилие и алкоголь стали нормой для украинских семей на территории Украины и Польши

Координатор отдела противодействия домашнему насилию Малгожата Рабчевская в городе Люблин (Польша) рассказала об участившихся случаях недопустимого поведения в семьях украинских беженцев.
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