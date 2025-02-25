Пресс-секретарь Белого дома заявила, что Трамп встретится с Путиным и Зеленским «очень скоро»

Кэролайн Ливитт сообщила, что президент Трамп особенно скоро встретится с Владимиром Зеленским.Глава пресс-службы Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским «очень скоро».