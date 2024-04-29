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  • Алексадр Вовк-Михайлов
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Российские военные эвакуировали из зоны СВО первый подбитый танк Abrams

Российские военные эвакуировали из зоны СВО первый подбитый танк Abrams

Боевую машину доставят на выставку на Поклонной гореРоссийские военные эвакуировали из зоны СВО первый подбитый танк Abrams.

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