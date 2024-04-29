Российские военные эвакуировали из зоны СВО первый подбитый танк Abrams

Боевую машину доставят на выставку на Поклонной гореРоссийские военные эвакуировали из зоны СВО первый подбитый танк Abrams.
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