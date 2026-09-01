Каллас призвала передать ВСУ противоракеты с истекающим сроком годности

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас подключилась к решению самой насущной проблемы Киева — острой нехватки зенитных ракет к ЗРК «Пэтриот» для перехвата баллистики, что привело к резкому увеличению эффективности российских ракетных атак.
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