Times: Лондон может отправить своих военных на Украину

АндрейБорков

Если англосаксы и правда попадут на территорию УкРуины, то их просто необходимо будет вычислить и обнулить полностью, что бы хоронили в запаянных гробах. Есть разведка, есть агентура и т.п. по этому вычислить и срисовать этих англосаксов на УкРуине проблем не составит, а грохнуть их - тем более.