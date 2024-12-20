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Политика как она есть

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Times: Лондон может отправить своих военных на Украину

Times: Лондон может отправить своих военных на Украину

Великобритания рассматривает возможность отправки своих военнослужащих на территорию Украины. Об этом сообщает издание Times со ссылкой на заявление министра обороны королевства Джона Хили.

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Комментарии
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АндрейБорков
Если англосаксы и правда попадут на территорию УкРуины, то их просто необходимо будет вычислить и обнулить полностью, что бы хоронили в запаянных гробах. Есть разведка, есть агентура и т.п. по этому вычислить и срисовать этих англосаксов на УкРуине проблем не составит, а грохнуть их - тем более.
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