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Пусть не вспоминает: Директор Арбениной не понимает претензий генерала к словам, сказанным в Киеве

Пусть не вспоминает: Директор Арбениной не понимает претензий генерала к словам, сказанным в Киеве

Пусть не вспоминает: Директор Арбениной не понимает претензий генерала к словам, сказанным в КиевеВетераны боевых действий из разных регионов России возмущены планами проведения в конце марта в Оренбурге концерта Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы", выражавших негативное отношение к СВО.

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