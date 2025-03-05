Пусть не вспоминает: Директор Арбениной не понимает претензий генерала к словам, сказанным в Киеве

Пусть не вспоминает: Директор Арбениной не понимает претензий генерала к словам, сказанным в КиевеВетераны боевых действий из разных регионов России возмущены планами проведения в конце марта в Оренбурге концерта Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы", выражавших негативное отношение к СВО.