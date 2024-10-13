"Гуляли по лесу и нашли ракетную шахту": ржавый люк в земле открыл путь в глубокий тоннель

НС

Николай Свистунов

"Ракетные шахты по одной не бывают." - вот это чушь! Как раз развитием расположения ракетных шахт и стали ОСы - отдельные старты - меньше вероятность поражения нескольких шахт одним взрывом! Были разные варианты расположения - "Десна" и др. - треугольником, в линию по 3 шт. А попали они в оголовок шахты. Что касается заваливать и заливать: посчитайте сколько будет стоить это сделать на позициях где-то в лесу, привели в негодность и достаточно! Америкосы по всем нашим договорам не выполнили ОЧЕНЬ много своих обязательств!!! Взять только по химоружию: мы уничтожили ВСЁ химоружие, а они нет: просто складируют!