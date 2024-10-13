Молодые ребята решила прогуляться по лесу. Продвигаясь всё глубже в чащу, они неожиданно наткнулись на странный объект — в земле находился старый ржавый люк, который явно давно никто не трогал.
"Гуляли по лесу и нашли ракетную шахту": ржавый люк в земле открыл путь в глубокий тоннель
Комментарии
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НС
Николай Свистунов
"Ракетные шахты по одной не бывают." - вот это чушь! Как раз развитием расположения ракетных шахт и стали ОСы - отдельные старты - меньше вероятность поражения нескольких шахт одним взрывом! Были разные варианты расположения - "Десна" и др. - треугольником, в линию по 3 шт. А попали они в оголовок шахты. Что касается заваливать и заливать: посчитайте сколько будет стоить это сделать на позициях где-то в лесу, привели в негодность и достаточно! Америкосы по всем нашим договорам не выполнили ОЧЕНЬ много своих обязательств!!! Взять только по химоружию: мы уничтожили ВСЁ химоружие, а они нет: просто складируют!
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16 час.
Владимир Алтайцев
В Томской области в Итатке все шахты были завалены до верху землёй и залиты бетоном. А если даже в лесу находилась часть военная, то о т неё обязательно что-то осталось бы- фундамент от казармы, да много ещё что. А в статье ни слова на это нет.
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15 час.
Л
Леонид
Тонкая стальная стенка отделяла от ракетной шахты...ну-ну...
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7 час.
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