Питание кормящей матери влияет на здоровье ребенка

От того, что женщина ест в период лактации, зависит качество грудного молока. Источник: pexels.com Предыдущие исследования доказали, что грудное молоко – оптимальный источник питания для новорожденных и младенцев, который защищает их от болезней и обеспечивает хорошее здоровье на всю предстоящую жизнь.
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