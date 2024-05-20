Питание кормящей матери влияет на здоровье ребенка

От того, что женщина ест в период лактации, зависит качество грудного молока. Источник: pexels.com Предыдущие исследования доказали, что грудное молоко – оптимальный источник питания для новорожденных и младенцев, который защищает их от болезней и обеспечивает хорошее здоровье на всю предстоящую жизнь.