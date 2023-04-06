Петербург занял третье место по числу компаний-банкротов в первом квартале 2023 года

Число кредиторов, намеревающихся обратиться в суд с заявлением о банкротстве организаций, выросло на 7,3 % в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.
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