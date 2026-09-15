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Царьград

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Уважаемый робот-судья: Юрист Катков предупредил о двух рисках применения ИИ в судах

Уважаемый робот-судья: Юрист Катков предупредил о двух рисках применения ИИ в судах

Юрист Катков предупредил, что ИИ в судах может привести к утечке данных или влиять на решения. "Это совершенно недопустимо", - подчеркнул эксперт.

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